Sua Maestà ha evidentemente nel suo guardaroba un outfit che riserva solo ai pontefici, una mise che riconosciamo grazie al fiocchetto in vita. La sovrana belga si è recata in Vaticano vestita di bianco, un «privilegio» di cui gode essendo lei una regina cattolica. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Mathilde del Belgio per la sua prima udienza con Leone XIV rispolvera il vestito già indossato per incontrare Papa Francesco