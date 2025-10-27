Mathilde del Belgio per la sua prima udienza con Leone XIV rispolvera il vestito già indossato per incontrare Papa Francesco

Vanityfair.it | 27 ott 2025

Sua Maestà ha evidentemente nel suo guardaroba un outfit che riserva solo ai pontefici, una mise che riconosciamo grazie al fiocchetto in vita. La sovrana belga si è recata in Vaticano vestita di bianco, un «privilegio» di cui gode essendo lei una regina cattolica. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

mathilde del belgio per la sua prima udienza con leone xiv rispolvera il vestito gi224 indossato per incontrare papa francesco

