Masters 1000 Parigi | Cobolli travolge Machac ed è al 2° turno con Shelton Darderi fuori ai tie-break con Cazaux

Debutto da copertina per Flavio Cobolli: l’azzurro supera Tomas Machac con un netto 6-1 6-4 in 54 minuti e centra il secondo turno del Rolex Paris Masters, dove lo attende Ben Shelton. Giornata amara invece per Luciano Darderi, eliminato dal francese Arthur Cazaux 7-6(5) 7-6(4) al termine di un braccio di ferro deciso dai dettagli. Cobolli, autoritario e lucido. Primo set a senso unico, con Cobolli immediatamente incisivo in risposta e chirurgico nell’alzare il ritmo dal palleggio: break immediato, gestione pulita dei turni di servizio e poche concessioni nei game caldi. Nel secondo, Machac prova a cambiare traccia, ma l’azzurro resta solido sulla prima (solo 2 punti persi nei momenti chiave) e chiude senza scosse. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

