Masters 1000 Parigi | Cobolli avanti al 2° turno fuori Darderi
Il romano supera Machac in due set e sfiderà Shelton. Eliminato Darderi, battuto dal francese Cazaux al tie-break in entrambi i parziali. Buone e cattive notizie per il tennis azzurro al Masters 1000 di Parigi, ultimo grande appuntamento prima delle ATP Finals di Torino. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Flavio Cobolli ha aperto il suo torneo con una vittoria convincente: il romano, reduce dall’eliminazione agli ottavi di Vienna per mano di Jannik Sinner, ha regolato in due set lo sfidante ceco Tomas Machac, numero 34 del ranking, imponendosi con il punteggio di 6-1 6-4 in appena 55 minuti di gioco. 🔗 Leggi su Sportface.it
