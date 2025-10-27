Mastella risponde alle critiche | Rivendico la scelta di appoggiare Fico

Tempo di lettura: 2 minuti Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, torna a far sentire la sua voce sulla scena politica regionale, con un post pubblicato sui social, risponde alle critiche ricevute per il suo sostegno a Roberto Fico. “Qualcuno, maliziosamente, continua a storcere il muso o a fare storie per il mio appoggio a Roberto Fico, perché sarebbe esponente dei 5 Stelle. Rivendico la scelta”, scrive Mastella, che poi entra nel merito con un riferimento diretto agli equilibri parlamentari degli ultimi anni. Il primo cittadino ricorda infatti come, nel corso della passata legislatura, la politica italiana abbia conosciuto diverse alleanze trasversali: “Fico, quando fu eletto presidente della Camera, prese i voti del centrodestra. 🔗 Leggi su Anteprima24.it