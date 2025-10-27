Massimo Mauro punta il dito contro la società | Deve farsi rispettare! Questi rigori li fischiano a tutti tranne che alla Juventus L’invettiva

dell’ex bianconero. L’ analisi degli episodi arbitrali di Lazio-Juventus, in particolare la  mancata concessione del rigore per il pestone di Gila su Conceicao, ha infiammato il dibattito sportivo. Sull’argomento è intervenuto duramente Massimo Mauro, ospite della trasmissione  Pressing. L’opinionista ha spostato il focus dalle colpe dell’arbitro Colombo o del VAR Meraviglia, puntando il dito direttamente verso la dirigenza bianconera e il suo attuale “peso” politico, ritenuto insufficiente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Massimo Mauro punta il dito contro la società: «Deve farsi rispettare! Questi rigori li fischiano a tutti tranne che alla Juventus». L’invettiva

