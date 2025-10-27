Massimo Lovati alias Gerry La Rana ha un agente di spettacolo Si tratta di Andrea Di Carlo noto ai più come ex fidanzato di Arisa | lo rivela Brindani di Gente

“Non ne so niente, sono cose di cui si sta occupando il mio agente. Mi piacerebbe partecipare a un reality show? A me non piace niente, prendo quello che viene”, ha dichiarato l’avvocato Massimo Lovati a Fanpage.it commentando l’indiscrezione, rilanciata sul Fatto Quotidiano da Selvaggia Lucarelli, di una sua partecipazione al “Grande Fratello Vip”. Andrea Sempio, indagato nell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, gli ha ufficialmente revocato il mandato dopo la sua partecipazione a “Falsissimo” di Fabrizio Corona. A gestire il suo percorso televisivo, dunque non solo legato al caso Garlasco, è un manager televisivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Massimo Lovati, alias Gerry La Rana, ha un agente di spettacolo. Si tratta di Andrea Di Carlo, noto ai più come ex fidanzato di Arisa”: lo rivela Brindani di “Gente”

