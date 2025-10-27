Massimo Lo Cicero il piacere della cultura A Ponticelli una biblioteca intitolata all’economista napoletano

“Cultura e conoscenza: un viaggio appassionante!” Così si intitola la biblioteca dedicata alla memoria dell’economista Massimo Lo Cicero e realizzata negli spazi del l’Istituto Comprensivo 88 IC Eduardo De Filippo di Napoli, in via Carmen Opera Lirica di Bizet. La biblioteca sarà inaugurata il 30 ottobre alle 10,30 dalla dirigente scolastica Concetta Stramacchia con i suoi studenti e docenti dell’Istituto, con la partecipazione dell’architetto Roberto Lo Cicero e della sua famiglia, del regista e drammaturgo Eduardo Di Pietro, direttore artistico della compagnia teatrale Collettivo lunAzione che lavora stabilmente a Ponticelli, del professore Giorgio Ventre, direttore dell’Apple Academy del polo universitario della Federico II di San Giovanni a Teduccio, coordina Diletta Capissi, giornalista. 🔗 Leggi su Ildenaro.it