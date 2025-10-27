Massimo Fini | Ho cercato in tutti i modi di non arrivare a 80 anni
Il giornalista: «Bevo ancora vodka, fumo e la notte frequento bettole. Milano è diventata una città di merda. Stimo la Meloni ma non voto. Il titolo del mio coccodrillo? Fu ingenuo». 🔗 Leggi su Laverita.info
Ciao Massimo, generoso senza secondi fini, pronto a rimboccarti le maniche per chiunque. Amico schietto, anima capace di trasformare ogni impegno in avventura. Burbero e cocciuto quanto basta, ma con un cuore che sapeva abbracciare tutti. Volterra ti è ri
Massimo Fini: "Milano è una città di merda. Bevo vodka e frequento bettole" - Alla vigilia dell'ottantaduesimo compleanno, il giornalista si racconta a La Verità: critica la trasformazione di Milano, elogia Giorgia Meloni, ...