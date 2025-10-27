Massimo Cacciari matrimonio scoppiettante a 81 anni con una donna di 52 Breve storia tragica dei matrimoni filosofici

Panorama.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ebbene sì: anche le colonne del pensiero più burbero e intransigente crollano di fronte a un anello (o forse a un modulo burocratico). Massimo Cacciari, l’uomo che sembrava avere ormai liquidato l’idea del matrimonio grazie alle illuminazioni di Friedrich Nietzsche, dirà il suo «Sì» alla compagna Chiara Patriarca. Ammettiamolo: per un filosofo che ci ha abituati a scavare nell’anima, non scoprire la parolina «per sempre» aveva il po’ il sapore di fallimento esistenziale. Ma, come suggeriva il saggio Paul Valéry, la sicurezza è solo un meccanismo per rassicurare noi stessi e (soprattutto) gli altri. 🔗 Leggi su Panorama.it

massimo cacciari matrimonio scoppiettante a 81 anni con una donna di 52 breve storia tragica dei matrimoni filosofici

© Panorama.it - Massimo Cacciari, matrimonio scoppiettante a 81 anni con una donna di 52. Breve storia (tragica) dei «matrimoni filosofici»

