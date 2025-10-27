Massimo Brambilla chi è nuovo allenatore ad interim della Juve

(Adnkronos) – Massimo Brambilla è il nuovo allenatore della Juventus. Oggi, lunedì 27 ottobre, il club bianconero ha ufficializzato la decisione di esonerare Igor Tudor dopo il ko contro la Lazio, che si è imposta 1-0 all'Olimpico nell'ultimo turno di campionato, e di affidare la panchina, almeno per il match contro l'Udinese, in programma mercoledì . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

