Massimo Brambilla chi è il nuovo allenatore ad interim della Juventus

Lettera43.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In casa Juventus è ormai l’uomo delle emergenze. Massimo Brambilla, già chiamato in corsa lo scorso anno alla Continassa per risollevare la Next Gen in Serie C, è ora il nuovo allenatore ad interim della prima squadra. Sostituirà Igor Tudor, esonerato dopo tre sconfitte consecutive e otto partite senza vittoria, nella partita di mercoledì 29 ottobre contro l’Udinese allo Stadium, in attesa che la dirigenza bianconera sciolga le riserve sul sostituto a lungo termine del croato. Ex centrocampista soprattutto nel campionato cadetto, in panchina vanta già una ricca carriera nei settori giovanili delle grandi società italiane, dove ha scoperto e lanciato talenti del calibro di Alessandro Bastoni e Kenan Yildiz. 🔗 Leggi su Lettera43.it

