Massimiliano Rosolino e il suo momento difficile | Non c' entra la relazione con Natalia Titova

La commozione di Filippo Magnini per Massimiliano Rosolino, arrivata nel bel mezzo della diretta di Ballando con le stelle, ha spiazzato un po' tutti. "Sta combattendo una battaglia che nessuno sa" è stata la frase che ha allertato il pubblico a casa, messo di fronte a una realtà tanto privata. 🔗 Leggi su Today.it

