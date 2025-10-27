Massacra di botte il figlio di poco più di un mese al via il processo per il ' papà orco'
Ammissione dei mezzi di prova e costituzione delle parti civili. E’quanto accaduto dinanzi alla terza sezione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, presieduta da Giuseppe Meccariello, con a latere Anna Sofia Sellitto e Raffaele Ferraro, nel processo a carico di Luigi V. 38enne di Falciano. 🔗 Leggi su Casertanews.it
