Massa incidente in cava | 52enne incastrato con la gamba sotto escavatore al Passo del Vestito E’ grave
Grave incidente sul lavoro oggi, 27 ottobre 2025, in Toscana. Un chiamata al 118 è arrivata alle 16 circa per un cavatore rimasto incastrato con una gamba sotto un mezzo pesante, un escavatore, che si è ribaltato nella zona della cava Valsora (Passo del Vestito) a Massa L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
