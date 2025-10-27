Masi si fa rimontare allo scadere Non basta la bella rete di Giberti
Atl. Castenaso 1 Masi-Voghiera 1 ATL. CASTENASO: Lesi, Romagnoli (32’ st Malaguti), Anania, Cannata (23’ st Gaudiano), Garuti, Garelli, Grillini (35’ st Morelli), Vinjolli, Bolelli, De Brasi, Matta (17’ st Cavazzini). A disposizione: Calzolari, Osmani, Sinigaglia, Coppola, Rubino. All.: Morara. MASI-VOGHIERA: Broccoli, Benini, Ghali, Di Domenico, Barbieri, Nanfack, Giberti (38’ st Jawneh), Nardini (33’ st Mazzoni), Maistrello (45’ st Baglietti), Maione, Mahmoudi. A disposizione: Straforini, Bationo, Roveri, Ileba. All.: Ferrari. Arbitro: topo di CESENA. Reti: 11’ st Giberti (M), 45’ st Malaguti (A). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
