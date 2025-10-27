Martusciello | Vicepresidenza a chi prende più voti nella coalizione

NAPOLI, 27 OTTOBRE 2025 – Sul tema del candidato vicepresidente in Campania, il segretario regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello precisa che la scelta spetterà alla coalizione solo dopo il voto. «Il vice di Cirielli? Non ne abbiamo discusso, ma mi sembra ovvio che vada al partito della coalizione che prende più voti», ha dichiarato l’europarlamentare, ricordando che «Fratelli d’Italia ha avuto la possibilità di indicare il presidente, gli alleati devono completare la proposta di governo con una scelta plurale». Martusciello sottolinea che al momento «non c’è stato alcun accordo» e che «sarà l’elettorato a decidere a chi toccherà la proposta», aggiungendo che «come sempre, sarà la politica a guidare le scelte». 🔗 Leggi su Primacampania.it

