Martina Franca Prende a calci un cane e cerca di aggredire i poliziotti | 31enne arrestato dalla Polizia di Stato 

Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha arrestato un 31enne residente a Martina Franca perché ritenuto presunto responsabile dei reati di lesioni personali, resistenza a Pubblico Ufficiale, maltrattamento di animali e rifiuto di fornire le proprie generalità. Il personale del Commissariato di Martina Franca è intervenuto in quel centro cittadino dove era stato segnalato un uomo che prendeva a calci un cane presumibilmente di sua proprietà. I poliziotti, mentre erano impegnati ad acquisire notizie sul deprecabile episodio, hanno notato in lontananza un giovane che ad alta voce offendeva una donna che stava raccontando loro l’accaduto. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

