Martina De Ioannon rompe il silenzio | la verità sul presunto tradimento a Ciro Solimeno

Gossipnews.tv | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scoppia il caso social tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno: lei smentisce il tradimento, ecco cosa è successo davvero Ti sei mai chiesto cosa si nasconde davvero dietro le rotture più chiacchierate del web? È esplosa una nuova bufera nel mondo di Uomini e Donne. Al centro dello scandalo: Martina De Ioannon e Ciro Solimeno. Tutto è partito da una semplice Instagram story di lui, ma il web ha acceso subito il fuoco. Ciro pubblica un video mentre guarda Il principe abusivo, film che racconta di un uomo comune in un mondo che non gli appartiene. Coincidenza? Per molti, no. Il gesto viene letto come una frecciatina velenosa a Martina, accusata di averlo mollato perché non all’altezza del suo status sociale. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

martina de ioannon rompe il silenzio la verit224 sul presunto tradimento a ciro solimeno

© Gossipnews.tv - Martina De Ioannon rompe il silenzio: la verità sul presunto tradimento a Ciro Solimeno

Approfondisci con queste news

martina de ioannon rompe“Film già visto”: Martina De Ioannon rompe il silenzio sul ritorno con Gianmarco - Martina De Ioannon conferma la relazione con Gianmarco Steri e lancia una frecciatina all’ex Ciro: le parole dell'ex tronista. Da donnaglamour.it

martina de ioannon rompeUomini e Donne, Martina De Ioannon sbotta: “Non ho tradito nessuno, bisogna accettare di…” - Tiene banco la storia che riguarda i protagonisti dell'ultima edizione del Trono Classico di Uomini e Donne Martina De Ioannon, Ciro Sol ... Lo riporta isaechia.it

martina de ioannon rompeGianmarco Steri rompe il silenzio sul ritorno di fiamma con Martina De Ioannon: “Nessun errore, solo verità”, ecco le sue parole - I due ex tronisti hanno confermato un riavvicinamento con un bacio pubblico. Come scrive mondotv24.it

Cerca Video su questo argomento: Martina De Ioannon Rompe