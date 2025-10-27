Scoppia il caso social tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno: lei smentisce il tradimento, ecco cosa è successo davvero Ti sei mai chiesto cosa si nasconde davvero dietro le rotture più chiacchierate del web? È esplosa una nuova bufera nel mondo di Uomini e Donne. Al centro dello scandalo: Martina De Ioannon e Ciro Solimeno. Tutto è partito da una semplice Instagram story di lui, ma il web ha acceso subito il fuoco. Ciro pubblica un video mentre guarda Il principe abusivo, film che racconta di un uomo comune in un mondo che non gli appartiene. Coincidenza? Per molti, no. Il gesto viene letto come una frecciatina velenosa a Martina, accusata di averlo mollato perché non all’altezza del suo status sociale. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Martina De Ioannon rompe il silenzio: la verità sul presunto tradimento a Ciro Solimeno