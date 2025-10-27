AGI - Arriva martedì in Consiglio dei ministri il dl sulla sicurezza del lavoro (provvedimento che dovrebbe comprendere anche misure sulla protezione civile, con l'obiettivo di estendere lo scudo 'penale' anche agli operatori, ai sindaci e agli amministrativi riguardo la loro attività in materia di calamità ) che punta in primis a rafforzare il sistema di prevenzione anche attraverso un miglioramento della formazione e dei sistemi di controlli, soprattutto in regime di subappalto. Il decreto legge introdurrà "misure urgenti per la tutela della salute e sicurezza e le politiche sociali ". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Martedì in Cdm il dl su sicurezza e lavoro: le novità in arrivo