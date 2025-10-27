Martedì in Cdm il dl su sicurezza e lavoro | le novità in arrivo

AGI - Arriva martedì in Consiglio dei ministri il  dl sulla sicurezza del lavoro  (provvedimento che dovrebbe comprendere anche misure sulla protezione civile, con l'obiettivo di estendere lo scudo 'penale' anche agli operatori, ai sindaci e agli amministrativi riguardo la loro  attività in materia di calamità ) che punta in primis a rafforzare il sistema di  prevenzione  anche attraverso un miglioramento della  formazione  e dei sistemi di  controlli, soprattutto in regime di  subappalto. Il decreto legge introdurrà "misure urgenti per la tutela della  salute e sicurezza  e le  politiche sociali ". 🔗 Leggi su Agi.it

