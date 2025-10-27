Sul più bello e dopo aver impressionato tutto con il suo gioco il Marsiglia di De Zerbi è caduto sia in Champions che in campionato, perdendo la vetta della Ligue1: contro l’Angers nel turno infrasettimanale è il momento di ritrovare i 3 punti. Al Felix Bollaert ci sono stati tutti gli ingredienti che hanno fatto del Lens per anni la bestia nera dei Phoceens: . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Marsiglia-Angers (mercoledì 29 ottobre 2025 ore 21:05): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati