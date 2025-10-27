Marotta oltre il danno la beffa | possibile sanzione per il suo sfogo post Napoli

Ilnerazzurro.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita tra Napoli e Inter continua a far discutere anche dopo il triplice fischio. La direzione di gara è finita nel mirino per una serie di episodi controversi, in particolare il rigore concesso ai partenopei per un contatto tra Mkhitaryan e Di Lorenzo, che ha scatenato l’ira dei nerazzurri. Secondo quanto riportato da Il Mattino, la prestazione dell’arbitro e dei suoi assistenti è stata valutata negativamente anche dall’ AIA, e già nella giornata di ieri è infatti arrivato lo stop per la squadra arbitrale. Una gestione ritenuta insufficiente non solo dall’ Inter, ma anche dagli stessi organi tecnici. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

"Ironman: per noi oltre il danno, la beffa" - Dopo aver perso le prenotazioni per l’annullamento di Ironman, ora sono nel mirino per le presunte mancate restituzioni delle caparre e il sindaco Medri e ... ilrestodelcarlino.it scrive

Oltre il danno, la beffa: c’è di nuovo lesione, stop più lungo - Sabato nero sul campo e non solo: dopo la brutta sconfitta lungo confronto tra allenatore e squadra, poi l’agguato. Scrive calciomercato.it

marotta oltre danno beffaConte-Inter: no a Leao per evitare la beffa, rifiutò Anguissa. E il terrore ad Appiano… - Come andò il biennio nerazzurro dell'allenatore leccese? Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Marotta Oltre Danno Beffa