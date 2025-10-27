Marotta oltre il danno la beffa | possibile sanzione per il suo sfogo post Napoli

La partita tra Napoli e Inter continua a far discutere anche dopo il triplice fischio. La direzione di gara è finita nel mirino per una serie di episodi controversi, in particolare il rigore concesso ai partenopei per un contatto tra Mkhitaryan e Di Lorenzo, che ha scatenato l’ira dei nerazzurri. Secondo quanto riportato da Il Mattino, la prestazione dell’arbitro e dei suoi assistenti è stata valutata negativamente anche dall’ AIA, e già nella giornata di ieri è infatti arrivato lo stop per la squadra arbitrale. Una gestione ritenuta insufficiente non solo dall’ Inter, ma anche dagli stessi organi tecnici. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it