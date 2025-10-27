Marotta Inter il presidente a rischio sanzioni per lo sfogo post Napoli? Dietro c’è lo zampino di De Laurentiis | lo scenario

Inter News 24 Marotta Inter, il presidente a rischio sanzioni per lo sfogo arbitrale post Napoli? Dietro c’è lo zampino di De Laurentiis: la situazione. Non si placano le polemiche dopo Napoli-Inter. La gestione arbitrale della partita, culminata con l’assegnazione del contestatissimo calcio di rigore ai partenopei, ha fatto infuriare la dirigenza della Beneamata. L’AIA stessa ha ammesso l’errore della terna guidata da Maurizio Mariani, preannunciando provvedimenti. Ma la rabbia nerazzurra, esternata pubblicamente nel post-partita dal presidente Beppe Marotta, potrebbe ora avere conseguenze inattese. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Marotta Inter, il presidente a rischio sanzioni per lo sfogo post Napoli? Dietro c’è lo zampino di De Laurentiis: lo scenario

