Marotta Inter il numero uno nerazzurro a rischio sanzioni per le parole dopo la sfida contro il Napoli? C’è lo zampino di De Laurentiis! Il retroscena

Calcionews24.com | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marotta Inter, il presidente a rischio sanzioni per lo sfogo arbitrale post Napoli: De Laurentiis dietro le quinte. Le polemiche non accennano a placarsi dopo il fischio finale di Napoli-Inter, un match in cui la gestione arbitrale ha innescato una vera e propria crisi. Sotto accusa è finito in particolare il contestatissimo calcio di rigore . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

