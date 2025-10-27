Marotta ha fatto da papà anche a Conte in passato Gli episodi e l’analisi del rapporto creatosi
Inter News 24 Marotta è stato sorpreso difendere Antonio Conte diverse volte in passato, sia con l’Inter che con la Juventus. Il match tra Napoli e Inter ha sollevato molte polemiche, in particolare per la gestione arbitrale dell’episodio del rigore concesso ai partenopei. Secondo Libero, la decisione dell’arbitro Mariani e del suo assistente Bindoni è stata definita altamente discutibile, rientrando nella categoria dei cosiddetti “rigorini” contro i quali il designatore Rocchi aveva dichiarato guerra. La decisione è stata presa con un ritardo di 8 secondi, senza una revisione al VAR, suscitando forti critiche da parte dei dirigenti e degli addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Internews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Marotta definito «il dirigente che fa l’escalation», tutto è considerato inopportuno nella sede nerazzurra. Conte pensava che Chivu non avrebbe parlato. Vai su Facebook
La Repubblica - $Conte attacca $Marotta, ma in verità negli anni all' $Inter invocava spesso in tv l'intervento dei dirigenti - X Vai su X
Marotta: 'Conte ha un contratto e abbiamo appena iniziato a vincere' - Giuseppe Marotta, amministratore delegato della Juventus, parla ai microfoni di Sky Sport, prima del match odierno con il Catania: "La situazione di Antonio Conte? Riporta calciomercato.com