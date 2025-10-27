Inter News 24 Marotta è stato sorpreso difendere Antonio Conte diverse volte in passato, sia con l’Inter che con la Juventus. Il match tra Napoli e Inter ha sollevato molte polemiche, in particolare per la gestione arbitrale dell’episodio del rigore concesso ai partenopei. Secondo Libero, la decisione dell’arbitro Mariani e del suo assistente Bindoni è stata definita altamente discutibile, rientrando nella categoria dei cosiddetti “rigorini” contro i quali il designatore Rocchi aveva dichiarato guerra. La decisione è stata presa con un ritardo di 8 secondi, senza una revisione al VAR, suscitando forti critiche da parte dei dirigenti e degli addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Marotta ha fatto da papà anche a Conte in passato. Gli episodi e l’analisi del rapporto creatosi