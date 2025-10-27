Marotta a rischio sanzioni dopo Napoli Inter | proteste all’intervallo e a fine gara De Laurentiis è infastidito e pronto a… Retroscena

Juventusnews24.com | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marotta a rischio sanzioni dopo Napoli Inter: proteste allintervallo e a fine gara. De Laurentiis è infastidito e pronto a. Retroscena e altri strascichi. Le polemiche scatenate dalla direzione di gara di Napoli-Inter  non accennano a placarsi. La gestione dell’incontro da parte dell’arbitro e dei suoi assistenti ha fatto infuriare i nerazzurri, ed è stata  bollata come negativa anche dalla stessa AIA. L’associazione arbitri, infatti, ha ammesso le gravi lacune della serata ed è pronta a prendere seri provvedimenti disciplinari nei confronti della squadra arbitrale. La rabbia dell’Inter, tuttavia, è stata esternata pubblicamente e con grande veemenza dal presidente  Beppe Marotta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

marotta a rischio sanzioni dopo napoli inter proteste all8217intervallo e a fine gara de laurentiis 232 infastidito e pronto a8230 retroscena

© Juventusnews24.com - Marotta a rischio sanzioni dopo Napoli Inter: proteste all’intervallo e a fine gara. De Laurentiis è infastidito e pronto a… Retroscena

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Marotta Rischio Sanzioni Dopo