Marocchi: «Tudor le sta provando tutte. Vorrei sapere cosa pensa Comolli della rosa della Juventus. Perché se crede sia pazzesca.». Parla l’ex bianconero. Dagli studi di Sky Sport, l’opinionista Giancarlo Marocchi ha fornito una lettura critica della crisi della Juventus e della gestione di Igor Tudor dopo la sconfitta contro la Lazio. L’analisi parte da un presupposto: il comportamento dell’allenatore riflette la sua reale valutazione della rosa a disposizione. Secondo Marocchi, i continui esperimenti tattici del tecnico sono un segnale che lui stesso non ritiene la squadra di altissimo livello. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

