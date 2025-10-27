Marito a processo per maltrattamenti ma la moglie dovrà pagargli 500 euro al mese

Triesteprima.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dovrà pagare al marito un assegno di mantenimento da 500 euro, dopo averlo denunciato per maltrattamenti verbali e psicologici. L’uomo, a carico del quale è in corso un procedimento penale, dopo la denuncia della donna lo scorso settembre 2024, era già stato subito allontanato con la forza. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

marito processo maltrattamenti mogliePaola, condannato marito padrone a 9 anni e 8 mesi. Anni di orrore e violenze tra le mura domestiche - Il tribunale di Paola ha condannato l'uomo ad una pesante condanna penale ... Scrive quicosenza.it

marito processo maltrattamenti moglieNiente maltrattamenti e violenze - E’ stato assolto un ex marito finito a processo con l’accusa non solo di aver maltrattato la moglie, ma di aver messo in atto su di lui violenza di ... Segnala cremonaoggi.it

marito processo maltrattamenti moglieMarito arrestato per aver picchiato la moglie malata a Catania, un video lo incastra: calci, pugni e schiaffi - Picchiava con calci e pugni la moglie a Catania, anche quando era malata: marito arrestato dopo la fuga dalla madre, l'episodio ripreso in un video ... Lo riporta virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Marito Processo Maltrattamenti Moglie