Marito a processo per maltrattamenti ma la moglie dovrà pagargli 500 euro al mese

Dovrà pagare al marito un assegno di mantenimento da 500 euro, dopo averlo denunciato per maltrattamenti verbali e psicologici. L’uomo, a carico del quale è in corso un procedimento penale, dopo la denuncia della donna lo scorso settembre 2024, era già stato subito allontanato con la forza. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

