Marina Usa 2 schianti in 30’ nel Mar Cinese Meridionale | prima elicottero MH-60R e poi caccia Boeing F A-18F Trump | Carburante scadente - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Entrambi i membri dell'equipaggio si sono eiettati con successo e sono stati recuperati sani e salvi dai mezzi di ricerca e soccorso assegnati al Carrier Strike Group 11”, ha dichiarato la Marina in una seconda nota ufficiale 2 incidenti nel giro di 30 minuti nelle acque contese del Mar Cine. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

