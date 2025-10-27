“Entrambi i membri dell'equipaggio si sono eiettati con successo e sono stati recuperati sani e salvi dai mezzi di ricerca e soccorso assegnati al Carrier Strike Group 11”, ha dichiarato la Marina in una seconda nota ufficiale 2 incidenti nel giro di 30 minuti nelle acque contese del Mar Cine. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Marina Usa, 2 schianti in 30’ nel Mar Cinese Meridionale: prima elicottero MH-60R e poi caccia Boeing F/A-18F, Trump: “Carburante scadente” - VIDEO