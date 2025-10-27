Mariani l’AIA conferma l’errore | le conseguenze dell’arbitro dopo Napoli Inter
Mariani al centro delle polemiche dopo Napoli Inter: l’AIA conferma l’errore sul rigore Non si spengono le discussioni dopo Napoli Inter, gara che continua a far parlare per la direzione arbitrale di Maurizio Mariani. Il rigore assegnato ai partenopei, episodio che ha di fatto indirizzato l’incontro, è stato ufficialmente riconosciuto come un errore grave dai . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
L'AIA boccia Mariani e Bindoni dopo #NapoliInter L'episodio al centro del dibattito è quello del rigore concesso al Napoli per il contatto Mkhitaryan–Di Lorenzo: una decisione nata da un errore dell'assistente e confermata dal direttore di gara quasi "al buio".
La dinamica del rigore "suggerito" a Mariani è abbastanza chiara: $DiLorenzo allarga la gamba sinistra e va a prendersi il contatto con $Mkhitaryan. Da tempo l'indicazione è non premiare questo tipo di giocata. Il Var conferma. Sbagliano tutti. $NapoliInter