Maria Ruberto campionessa regionale su strada per il secondo anno consecutivo

SPARANISE – In occasione del 7° Trofeo San Vitaliano – Città di Sparanise, si è disputato il Campionato Regionale su strada, che ha visto il successo di Maria Ruberto, atleta dell’A.S.D. Montemiletto Team Runners, originaria di Montefalcione. Conferma regionale: titolo anche nel 2025Ruberto ha. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it