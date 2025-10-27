Maria Ruberto campionessa regionale su strada per il secondo anno consecutivo
SPARANISE – In occasione del 7° Trofeo San Vitaliano – Città di Sparanise, si è disputato il Campionato Regionale su strada, che ha visto il successo di Maria Ruberto, atleta dell’A.S.D. Montemiletto Team Runners, originaria di Montefalcione. Conferma regionale: titolo anche nel 2025Ruberto ha. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Atletica, Maria Ruberto campionessa regionale tra le Cadette - Adriano Celentano, icona della musica e del cinema, ha vissuto una delle sue sfide più difficili ... Lo riporta msn.com