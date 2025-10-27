Maria Chiara morta a 18 anni dopo aver assunto eroina le motivazioni della sentenza che scagionano il fidanzato
Assolto in primo e secondo grado. Francesco Gnucci, indagato dalla procura e processato a Roma in relazione alla morte della fidanzata 18enne, Maria Chiara Previtali, morta dopo aver acquistato eroina a Roma nella zona di Tor Bella Monaca. Entrambi umbri, il fidanzato assistito dall'avvocato. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Maria Chiara morta a 18 anni dopo aver assunto eroina, le motivazioni della sentenza che scagionano il fidanzato - I giudici di secondo grado hanno confermato la sentenza già pronunciata dal gup di Roma lo scorso mese di novembre ... Da romatoday.it
Chiara Zardo, morta nel sonno a 18 anni: la Procura di Treviso apre un fascicolo d’inchiesta - La Procura di Treviso ha disposto accertamenti per chiarire le cause del decesso, avvenuto in circostanze che appaiono, al momento, del tutto naturali ... Secondo fanpage.it
Morta per overdose il giorno del suo diciottesimo compleanno: «Assolto perché Francesco voleva salvare Maria Chiara» - Quando iniettò l'eroina alla fidanzata Maria Chiara Previtali a Tor Bella Monaca Francesco Gnucci utilizzò tutte le accortezze che può avere un tossicodipendente. Lo riporta ilmessaggero.it