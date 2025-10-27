Marelli ancora su Napoli Inter | Rigore neanche cercato ma ‘creato’ da Di Lorenzo! Lo assegna l’assistente Bindoni quando l’arbitro…

Internews24.com | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 L’ex arbitro, Luca Marelli, torna ancora una volta a parlare del calcio di rigore assegnato al Napoli contro l’Inter. L’ex arbitro Luca Marelli, intervenuto a DAZN durante “Fuoriclasse”, è tornato sul discusso rigore concesso al Napoli contro la Beneamata. Secondo Marelli, il contatto non è stato semplicemente cercato dal difensore Giovanni Di Lorenzo, ma addirittura “creato” da lui, senza alcun movimento falloso da parte del centrocampista nerazzurro Henrikh Mkhitaryan. Ha ribadito che il rigore è stato assegnato su segnalazione dell’assistente Daniele Bindoni, giudicando “problematico” il suo intervento da grande distanza, con l’arbitro Maurizio Mariani molto più vicino. 🔗 Leggi su Internews24.com

marelli ancora su napoli inter rigore neanche cercato ma 8216creato8217 da di lorenzo lo assegna l8217assistente bindoni quando l8217arbitro8230

© Internews24.com - Marelli ancora su Napoli Inter: «Rigore neanche cercato ma ‘creato’ da Di Lorenzo! Lo assegna l’assistente Bindoni quando l’arbitro…»

Leggi anche questi approfondimenti

marelli napoli inter rigoreNapoli-Inter, Marelli torna sul rigore: “Da non fischiare. Vi spiego cosa dovevano fare VAR e assistente” - Inter: “Il VAR poteva intervenire, ma la decisione era sbagliata”. Riporta spaziointer.it

marelli napoli inter rigoreRigore in favore del Napoli, l’Inter protesta: la sentenza di Marelli - Il Napoli sblocca la sfida del Maradona contro l'Inter grazie al rigore firmato da Kevin De Bruyne. spaziointer.it scrive

Napoli Inter, polemiche dilaganti per il rigore assegnato per un presunto fallo su di Di Lorenzo. Marelli dice la sua sull’episodio controverso - Napoli Inter, polemiche dilaganti per il rigore assegnato per un presunto fallo di Di Lorenzo. Segnala juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Marelli Napoli Inter Rigore