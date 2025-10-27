Marelli ancora su Napoli Inter | Rigore neanche cercato ma ‘creato’ da Di Lorenzo! Lo assegna l’assistente Bindoni quando l’arbitro…
Inter News 24 L’ex arbitro, Luca Marelli, torna ancora una volta a parlare del calcio di rigore assegnato al Napoli contro l’Inter. L’ex arbitro Luca Marelli, intervenuto a DAZN durante “Fuoriclasse”, è tornato sul discusso rigore concesso al Napoli contro la Beneamata. Secondo Marelli, il contatto non è stato semplicemente cercato dal difensore Giovanni Di Lorenzo, ma addirittura “creato” da lui, senza alcun movimento falloso da parte del centrocampista nerazzurro Henrikh Mkhitaryan. Ha ribadito che il rigore è stato assegnato su segnalazione dell’assistente Daniele Bindoni, giudicando “problematico” il suo intervento da grande distanza, con l’arbitro Maurizio Mariani molto più vicino. 🔗 Leggi su Internews24.com
