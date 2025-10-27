Marco scomparso in Germania dal 4 settembre la mamma | Aiutatemi cerco disperatamente mio figlio
È dallo scorso 4 settembre che i familiari di Marco Schifone, 32 anni, non hanno più sue notizie. Il giovane, originario di Francavilla Fontana ma da anni residente in Germania, è scomparso ad Hannover. La mamma del 32enne ha lanciato un appello sui social per tentare di ottenere informazioni utili al suo ritrovamento: “Cerco disperatamente mio figlio". 🔗 Leggi su Fanpage.it
