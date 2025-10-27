Marco Bocci apre la stagione teatrale ad Atessa

Si alza il sipario sulla stagione teatrale atessana con l'attore Marco Bocci. Il progetto dell’amministrazione comunale - Assessorato alla Cultura- in sinergia con la Stefano Francioni Produzioni, porterà in Atessa grandi nomi e artisti emergenti. Si parte, con la prosa, sabato 22 novembre, cui. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

