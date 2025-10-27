Marchisio lancia questo messaggio dopo Lazio Juve | Bisogna difendere sempre i propri colori Ci vuole appartenenza e vero sacrificio da parte di tutti

Juventusnews24.com | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marchisio lancia questo messaggio dopo Lazio Juve: le parole del centrocampista bianconero dopo il match. Un messaggio breve, secco, ma che pesa come un macigno. Nel momento più buio della stagione, con la Juventus in piena crisi di risultati e di identità dopo le sconfitte contro Como e Real Madrid (ottava gara di fila senza vittorie), a suonare la carica è Claudio Marchisio. L’ex centrocampista bianconero, simbolo di un’era vincente, ha affidato ai suoi canali social un pensiero che è un richiamo ai valori fondamentali della juventinità, un appello accorato a una squadra apparsa smarrita e priva di carattere vista contro la Lazio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

marchisio lancia questo messaggio dopo lazio juve bisogna difendere sempre i propri colori ci vuole appartenenza e vero sacrificio da parte di tutti

© Juventusnews24.com - Marchisio lancia questo messaggio dopo Lazio Juve: «Bisogna difendere sempre i propri colori. Ci vuole appartenenza e vero sacrificio da parte di tutti»

Scopri altri approfondimenti

marchisio lancia messaggio dopoTudor, messaggio di Marchisio sul tecnico: «Bisogna dargli fiducia e star vicino alla squadra. Ma alla Juventus non si devono trovare alibi» - Cosa ha detto sul momento che sta vivendo Fiducia nel presente, un appello all’unità per uscire dalla crisi. Scrive juventusnews24.com

Marchisio ammette: «Juventus consapevole di essere più in basso di questo Real. Stasera mi aspetto questo dai bianconeri» - Marchisio, l’ex centrocampista della Juventus suona la carica: consapevolezza dei limiti ma voglia di riscatto dopo il ko di Como Una notte per ritrovarsi, un palcoscenico per dimostrare di essere anc ... Da juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Marchisio Lancia Messaggio Dopo