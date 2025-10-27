Marchisio lancia questo messaggio dopo Lazio Juve | Bisogna difendere sempre i propri colori Ci vuole appartenenza e vero sacrificio da parte di tutti
Marchisio lancia questo messaggio dopo Lazio Juve: le parole del centrocampista bianconero dopo il match. Un messaggio breve, secco, ma che pesa come un macigno. Nel momento più buio della stagione, con la Juventus in piena crisi di risultati e di identità dopo le sconfitte contro Como e Real Madrid (ottava gara di fila senza vittorie), a suonare la carica è Claudio Marchisio. L’ex centrocampista bianconero, simbolo di un’era vincente, ha affidato ai suoi canali social un pensiero che è un richiamo ai valori fondamentali della juventinità, un appello accorato a una squadra apparsa smarrita e priva di carattere vista contro la Lazio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Scopri altri approfondimenti
Per lanciare nei titoli dell'edizione in prima serata #TG1 Il servizio sulla mafia e le commesse #NBA Il servizio pubblico ha la grande pensata di attaccarci McKennie #juventus@ - facebook.com Vai su Facebook
Tudor, messaggio di Marchisio sul tecnico: «Bisogna dargli fiducia e star vicino alla squadra. Ma alla Juventus non si devono trovare alibi» - Cosa ha detto sul momento che sta vivendo Fiducia nel presente, un appello all’unità per uscire dalla crisi. Scrive juventusnews24.com
Marchisio ammette: «Juventus consapevole di essere più in basso di questo Real. Stasera mi aspetto questo dai bianconeri» - Marchisio, l’ex centrocampista della Juventus suona la carica: consapevolezza dei limiti ma voglia di riscatto dopo il ko di Como Una notte per ritrovarsi, un palcoscenico per dimostrare di essere anc ... Da juventusnews24.com