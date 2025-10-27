Marchisio lancia questo messaggio dopo Lazio Juve | Bisogna difendere sempre i propri colori Ci vuole appartenenza e vero sacrificio da parte di tutti

Marchisio lancia questo messaggio dopo Lazio Juve: le parole del centrocampista bianconero dopo il match. Un messaggio breve, secco, ma che pesa come un macigno. Nel momento più buio della stagione, con la Juventus in piena crisi di risultati e di identità dopo le sconfitte contro Como e Real Madrid (ottava gara di fila senza vittorie), a suonare la carica è Claudio Marchisio. L’ex centrocampista bianconero, simbolo di un’era vincente, ha affidato ai suoi canali social un pensiero che è un richiamo ai valori fondamentali della juventinità, un appello accorato a una squadra apparsa smarrita e priva di carattere vista contro la Lazio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

