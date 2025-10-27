Marche rapina a due furgoni portavalori | chiuso tratto della A14

Tgcom24.mediaset.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attacco è stato compiuto con armi semiautomatiche ed esplosivo, dopo aver disseminato la carreggiata con chiodi a tre punte per fermare i mezzi e aver posizionato un'autocisterna di traverso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

