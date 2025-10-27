Marche oggi primo Consiglio della 12esima legislatura

Consiglio regionale delle Marche, oggi dalle 10, la prima seduta della 12esima legislatura. L’ordine del giorno prevede, al primo punto, la presa d’atto della rinuncia del consigliere regionale Matteo Ricci, con relativa surrogazione. Successivamente l’Aula procederà alla votazione per l’elezione del presidente dell’Assemblea legislativa regionale, dei due Vicepresidenti e dei due Consiglieri segretari. Seguiranno le comunicazioni del Presidente della Giunta regionale in merito al programma di governo e alla composizione della Giunta regionale. L’ordine del giorno potrà essere integrato da eventuali surrogazioni, conseguenti all’esercizio del diritto di opzione, nonché da eventuali sostituzioni temporanee dei consiglieri nominati assessori regionali con affidamento della supplenza. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marche, oggi primo Consiglio della 12esima legislatura

