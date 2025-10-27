Marche manifestanti Pro Pal tentano di bloccare il Consiglio regionale

Un'attivista per la Palestina ha preso parola dagli spazi dedicati al pubblico durante la prima seduta della dodicesima legislatura del Consiglio regionale delle Marche ad Ancona, cercando di interrompere i lavori. La giovane ha letto un comunicato con cui chiedeva alla Regione Marche di "interrompere ogni rapporto con Israele". Vicino a lei, un altro attivista ha esposto una bandiera palestinese, mentre un’altra bandiera è stata collocata sul lato opposto dello spazio dedicato al pubblico. Nonostante il tentativo di bloccare la seduta, i lavori non sono stati interrotti e gli attivisti sono stati allontanati dall’Aula dagli uomini della sicurezza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Marche, manifestanti Pro Pal tentano di bloccare il Consiglio regionale

Leggi anche questi approfondimenti

Ancora violenze ordinate dal governo delle destre contro i manifestanti per la Pal**tina a Roma. - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, Consiglio Marche: incursione Pro Pal nella prima seduta - La prima seduta è stata aperta poco fa da Andrea Cardilli (FdI) come presidente provvisorio in ... Si legge su msn.com

POST-IT/ Quel terzo sabato elettorale “urlato” dalle sinistre in piazza - Alla vigilia di un appuntamento elettorale, come da tre settimane di fila. Segnala ilsussidiario.net

Torino, scontri fra manifestanti Pro Pal e polizia: manganellata a un manifestante - È partita una carica dei poliziotti con scudi e manganellate contro i manifestanti che erano venuti a contatto urla ... Lo riporta lanuovasardegna.it