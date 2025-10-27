Marcella Bella sbotta a Domenica In | A Ballando vengo mortificata i giudici dei bulli
E' durissimo lo sfogo di Marcella Bella a Domenica In contro i giudici di Ballando con le Stelle. Ospite nella puntata del 26 ottobre insieme ad altri protagonisti dello show di Milly Carlucci, Marcella ha letteralmente sbottato definendo Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
