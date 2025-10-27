Marcato a Fratelli d' Italia | Chi è il partito guida lo si vede dopo il 24 novembre

«Aver preso tanti voti alle Europee o alle Politiche non significa essere il partito guida di una regione. Quello lo si vedrà dopo il 24 novembre». Sempre combattivo Roberto Marcato, che non lascia passare il messaggio di Fratelli d'Italia che, pur essendo i primi e storici alleati, sono anche i. 🔗 Leggi su Veronasera.it

