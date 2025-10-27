Maratonina grandi numeri | vince Niyomikuza

Grandi numeri per la Maratonina di Arezzo con ben 1.800 atleti ai nastri di partenza, un migliaio a livello agonistico, con la consueta partenza in via Crispi per poi affrontare - almeno sulla gara da 21,097 chilometri - due giri della città passando dal centro storico, Porta San Lorentino, via Petrarca, zona Giotta, poi via verso la Marchionna e quindi il ritorno verso il centro. e dopo due giri in città per l’arrivo in via Roma a pochi metri dal palco allestito in Piazza Guido Monaco. La gara ha registra il dominio africano in campo maschile con il successo del burundiano Jean Marie Niyomikuza, 27 anni, col tempo di 1h2’46". 🔗 Leggi su Lanazione.it

