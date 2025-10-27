Maratonina Città di Arezzo | spettacolo ed emozioni con oltre 1.700 atleti al via

Arezzo, 27 ottobre 2025 – Grande emozione alla partenza della Maratonina Città di Arezzo, che ha visto schierarsi ai nastri di p artenza oltre 1.700 atleti provenienti da tutta Italia e dall’estero. Un colpo d’occhio straordinario, con top runner di livello internazionale sia nel campo maschile che in quello femminile e la partecipazione entusiasta di tantissimi giovani studenti, impegnati nei progetti “Il Cuore in Corsa” e “Prevenzione al Tumore al Seno e Sclerosi Multipla. Una macchina organizzativa perfetta Sin dalle prime ore del mattino, la Polisportiva Policiano era già al lavoro per predisporre tutti i servizi logistici: deposito borse, ristori, sicurezza e assistenza sul percorso, con il supporto di numerosi volontari sempre disponibili e sorridenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

