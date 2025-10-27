Maratonina Città di Arezzo | spettacolo ed emozioni con oltre 1.700 atleti al via

Lanazione.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 27 ottobre 2025 –  Grande emozione alla partenza della Maratonina Città di Arezzo, che ha visto schierarsi ai nastri di p artenza oltre 1.700 atleti provenienti da tutta Italia e dall’estero. Un colpo d’occhio straordinario, con top runner di livello internazionale sia nel campo maschile che in quello femminile e la partecipazione entusiasta di tantissimi giovani studenti, impegnati nei progetti “Il Cuore in Corsa” e “Prevenzione al Tumore al Seno e Sclerosi Multipla. Una macchina organizzativa perfetta Sin dalle prime ore del mattino, la Polisportiva Policiano era già al lavoro per predisporre tutti i servizi logistici: deposito borse, ristori, sicurezza e assistenza sul percorso, con il supporto di numerosi volontari sempre disponibili e sorridenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

maratonina citt224 di arezzo spettacolo ed emozioni con oltre 1700 atleti al via

© Lanazione.it - Maratonina Città di Arezzo: spettacolo ed emozioni con oltre 1.700 atleti al via

Altre letture consigliate

maratonina citt224 arezzo spettacoloMaratonina Città di Arezzo: spettacolo ed emozioni con oltre 1.700 atleti al via - Successo organizzativo per la Polisportiva Policiano: vince il burundiano Niyomukiza, tra le donne trionfa la svedese Caroline Johnson ... Scrive lanazione.it

maratonina citt224 arezzo spettacoloDomenica si corre la Maratonina. Grandi atleti ad Arezzo, cambia il traffico in città - Gli iscritti sono già un migliaio, il percorso si snoderà lungo le zone Giotto, Cappuccini, Mecenate e Trento e Tri ... Riporta arezzonotizie.it

maratonina citt224 arezzo spettacoloMaratonina, stamani la città è blindata. Tante iniziative e festa per le scuole - Torna oggi l’appuntamento con la Maratonina Città di Arezzo, giunta alla ventiseiesima edizione. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Maratonina Citt224 Arezzo Spettacolo