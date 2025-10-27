Domenica 2 novembre si terrà la Maratona di New York 2025, valevole come settima e ultima Major della stagione. Le strade della megalopoli statunitense accoglieranno circa 50mila atleti (il record assoluto è del 2024 con 55.642 partecipanti) per uno degli appuntamenti più prestigiosi e suggestivi dell’anno nel panorama internazionale dell’atletica. Tra i top runners attesi al via della 42,195 chilometri newyorkese ci sono i keniani Eliud Kipchoge, Benson Kipruto, Evans Chebet, Alexander Mutiso e l’etiope Deresa Geleta al maschile ed in campo femminile la neerlandese Sifan Hassan oltre alla pattuglia africana di keniane ed etiopi in cui figurano le vincitrici delle ultime tre edizioni Sheila Chepkirui, Hellen Obiri e Sharon Lokedi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Maratona New York 2025: programma, orari, tv, streaming