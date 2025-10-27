MARA VENIER PREOCCUPATA PER BARBARA D’URSO | NON TI VEDO FELICE A BALLANDO
Mara Venier è dispiaciuta e preoccupata per Barbara d’Urso. L’esperienza a Ballando con le Stelle sta dividendo il pubblico e la conduttrice di Domenica In prende posizione. Durante il talk di Domenica In dedicato allo show del sabato sera condotto da Milly Carlucci, Mara Venier non ha nascosto di essere dalla parte di Barbara d’Urso nell’ennesima querelle con la giuria e in particolare con Selvaggia Lucarelli. Nuovo scontro verbale con l’ex volto di Canale 5 che ha chiuso il discorso così: “Poverina, non vale la pena parlare con te“ dopo che la giornalista le aveva rinfacciato: “Sei diventata tutto quello che hai fatto in televisione: il trash. 🔗 Leggi su Bubinoblog
