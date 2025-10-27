Mara Venier e Luxuria contro Selvaggia Lucarelli avete sentito cosa hanno detto? Barbara D’Urso incensata

Il dibattito acceso su Ballando con le Stelle continua a far discutere, e stavolta il confronto ha superato la pista da ballo per arrivare fino agli studi di Domenica In. Mara Venier e Vladimir Luxuria hanno espresso apertamente il loro sostegno a Barbara D’Urso, dopo lo scontro che la conduttrice napoletana ha avuto con Selvaggia Lucarelli. Tutto è partito da un commento tagliente di Selvaggia, che ha detto che D’Urso è « diventata tutto quello che ha fatto in TV: il trash », ricevendo in risposta da Barbara un secco « Poverina, non vale la pena parlare con te ». Da lì, la polemica si è accesa, e non solo tra i protagonisti del programma. 🔗 Leggi su Donnapop.it

