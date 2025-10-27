Mara Venier e Luxuria contro Selvaggia Lucarelli avete sentito cosa hanno detto? Barbara D’Urso incensata
Il dibattito acceso su Ballando con le Stelle continua a far discutere, e stavolta il confronto ha superato la pista da ballo per arrivare fino agli studi di Domenica In. Mara Venier e Vladimir Luxuria hanno espresso apertamente il loro sostegno a Barbara D’Urso, dopo lo scontro che la conduttrice napoletana ha avuto con Selvaggia Lucarelli. Tutto è partito da un commento tagliente di Selvaggia, che ha detto che D’Urso è « diventata tutto quello che ha fatto in TV: il trash », ricevendo in risposta da Barbara un secco « Poverina, non vale la pena parlare con te ». Da lì, la polemica si è accesa, e non solo tra i protagonisti del programma. 🔗 Leggi su Donnapop.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L'appello di Mara Venier a Barbara D'Urso dopo la puntata di ieri a Ballando con le stelle. A difenderla anche Luxuria che non perdona la parola "trash" - facebook.com Vai su Facebook
Oggi a #CTCF sul Nove sarà ancora più ‘domenica’ con Mara Venier - X Vai su X
Domenica In, Luxuria contro Magnini sul caso Rosolino: “Ognuno deve decidere quando raccontarsi” - Luxuria contro Magnini per le sue parole a Ballando con le Stelle: ha tradito la fiducia di Massimiliano Rosolino ... Segnala dilei.it
Mara Venier: “Ho subito violenze terribili, so di cosa parlo!”/ Sfogo a Domenica In sul caso di Pamela Genini - Mara Venier e le violenze subite a vent’anni: lo sfogo a Domenica In parlando del terribile caso di Pamela Genini, vittima di femminicidio. Secondo ilsussidiario.net
Domenica In, Luxuria si scaglia contro Magnini: "La vita privata non si rivela in TV" - A Domenica In si accende il dibattito su privacy e responsabilità in TV dopo le dichiarazioni emotive di un concorrente a Ballando con le Stelle. Secondo serial.everyeye.it