Mara Venier difende Barbara d’Urso | Non ti vedo felice a Ballando ma sei la più brava di tutte

Durante la puntata di Domenica In dedicata a Ballando con le Stelle, Mara Venier ha deciso di intervenire apertamente sul caso del momento: le polemiche che stanno travolgendo Barbara d'Urso dopo il suo debutto nel programma di Milly Carlucci. La conduttrice Rai non ha nascosto la propria preoccupazione per la collega e amica, apparsa visibilmente provata dalle tensioni nate con la giuria, e in particolare con Selvaggia Lucarelli. Lo scontro tra Barbara d'Urso e Selvaggia Lucarelli. Il contrasto tra la giornalista e la showgirl si è acceso durante l'ultima puntata dello show. Dopo un botta e risposta acceso, Selvaggia Lucarelli ha attaccato la d'Urso con parole dure: "Sei diventata tutto quello che hai fatto in televisione: il trash.

