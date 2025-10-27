Manutenzione straordinaria della viabilità | lavori in corso in tutto il territorio comunale
– È in pieno svolgimento il grande piano di manutenzione straordinaria della viabilità cittadina, che coinvolge gran parte del territorio comunale. I lavori, suddivisi in cinque lotti, prevedono asfaltature, sistemazioni e nuove segnaletiche per un investimento complessivo di circa 5 milioni di euro. “ Interverremo in maniera significativa su quasi tutte le aree del nostro territorio – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Casi –. Grazie alle risorse messe a disposizione attraverso la recente variazione di bilancio, finanziata con fondi diretti dell’Amministrazione, stiamo offrendo una risposta concreta e a 360 gradi alle richieste dei cittadini, che da tempo attendevano questi interventi”. 🔗 Leggi su Lortica.it
