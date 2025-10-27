Arezzo, 27 ottobre 2025 – , l'assessore Casi: “Interventi significativi su quasi tutte le aree del nostro territorio”. "Siamo nel pieno di un importante progetto di mantenimento straordinario della viabilità cittadina. Interverremo in maniera significativa su quasi tutte le aree del nostro territorio e grazie alle risorse messe a disposizione attraverso la variazione di bilancio con fondi diretti dell'Amministrazione, stiamo offrendo una risposta concreta e a 360 gradi alle richieste dei nostri cittadini, che da tempo attendevano questi interventi". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Manutenzione straordinaria della viabilità, lavori in corso in tutte le principali aree del territorio comunale