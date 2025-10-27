Manutenzione straordinaria della viabilità Casi | Lavori su quasi tutto il territorio comunale

Si annunciano settimane di intensa attività di manutenzione stradale nelle vie della città di Arezzo. “Siamo nel pieno - commenta l'assessore Alessandro Casi - di un importante progetto di manutenzione straordinaria della viabilità cittadina. Interverremo in maniera significativa su quasi tutte. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Approfondisci con queste news

Lavori di manutenzione straordinaria dell'asfalto in via Tintoretto, via Tiziano, via San Paolo, via San Pietro, via Circonvallazione San Francesco, via Raffaello Sanzio e alcune strade comunali limitrofe. Durante il periodo dei lavori sono previsti restringimenti di - facebook.com Vai su Facebook

680mila euro per la #manutenzione straordinaria dei parchi delle #incisioni rupestri #Vallecamonica - X Vai su X

Manutenzione straordinaria della viabilità, lavori in corso in tutte le principali aree del territorio comunale - Arezzo, 27 ottobre 2025 – Manutenzione straordinaria della viabilità, lavori in corso in tutte le principali aree del territorio comunale, l'assessore Casi: “Interventi significativi su quasi tutte le ... Secondo lanazione.it

Al via manutenzione straordinaria e ordinaria degli asfalti stradali - Arezzo, 19 maggio 2025 – Lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria al fondo stradale per quasi 8 milioni di euro. Si legge su lanazione.it

Casa, tutti i casi di lavori e ristrutturazioni che fanno aumentare le tasse - Fare una manutenzione straordinaria su un vecchio immobile mai ristrutturato ne aumenta sicuramente il valore e questo può portare a un nuovo classamento e a un incremento della rendita catastale (e ... Riporta ilmessaggero.it