Mantova vs Catanzaro decima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Sport.periodicodaily.com | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gara valida per la decima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I lombardi devono assolutamente vincere per abbandonare l’ultimo posto, mentre I calabresi vogliono riportarsi in zona play-off. Mantova vs Catanzaro si giocherà mercoledì 29 ottobre 2025 alle ore 20.30 presso lo stadio Martelli. MANTOVA VS CATANZARO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I virgiliani non possono più rimandare l’appuntamento con la vittoria che manca da due mesi. Per di più la panchina di Possanzini traballa sempre di più, e un altro passo falso porterebbe ad una rivoluzione tecnica. Attualmente la classifica recita ultimo posto con 5 punti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

mantova vs catanzaro decima giornata serie b 2025 2026 le probabili formazioni e dove vederla

© Sport.periodicodaily.com - Mantova vs Catanzaro, decima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Scopri altri approfondimenti

mantova vs catanzaro decimaCatanzaro, a Mantova arbitrerà Marchetti di Ostia Lido - ROMA Sono stati resi noti i direttori di gara per il turno infrasettimanale di serie B (decima giornata di campionato). Riporta corrieredellacalabria.it

mantova vs catanzaro decimaPronostico Mantova-Catanzaro 29 Ottobre 2025: in palio punti salvezza - Catanzaro è in programma mercoledì 29 ottobre alle 20:30 per l'undicesima giornata di Serie BKT: scopri l'analisi, le quote e le scommesse di una sfida cruciale tra due squadre in difficoltà, ... Come scrive bottadiculo.it

mantova vs catanzaro decimaIl Mantova perde ancora. Possanzini torna in bilico - Sconfitta di misura a Bari, i virgiliani sono all’ultimo posto in classifica. Secondo ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Mantova Vs Catanzaro Decima