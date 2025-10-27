Mantova vs Catanzaro decima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la decima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I lombardi devono assolutamente vincere per abbandonare l’ultimo posto, mentre I calabresi vogliono riportarsi in zona play-off. Mantova vs Catanzaro si giocherà mercoledì 29 ottobre 2025 alle ore 20.30 presso lo stadio Martelli. MANTOVA VS CATANZARO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I virgiliani non possono più rimandare l’appuntamento con la vittoria che manca da due mesi. Per di più la panchina di Possanzini traballa sempre di più, e un altro passo falso porterebbe ad una rivoluzione tecnica. Attualmente la classifica recita ultimo posto con 5 punti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
? COLPACCIO BARI! Il gol di Moncini al 49' vale oro: 1-0 al Mantova con appena il 22% di possesso palla! I virgiliani dominano per 90', ma i galletti vincono con cinismo: gol annullato a Caprini nel finale e tre punti che valgono l'aggancio al Catanzaro a - facebook.com Vai su Facebook
È attiva la prevendita per il settore ospiti di Mantova - Catanzaro! ? Tutte info tinyurl.com/3seh2ens$AvantiAquile - X Vai su X
Catanzaro, a Mantova arbitrerà Marchetti di Ostia Lido - ROMA Sono stati resi noti i direttori di gara per il turno infrasettimanale di serie B (decima giornata di campionato). Riporta corrieredellacalabria.it
Pronostico Mantova-Catanzaro 29 Ottobre 2025: in palio punti salvezza - Catanzaro è in programma mercoledì 29 ottobre alle 20:30 per l'undicesima giornata di Serie BKT: scopri l'analisi, le quote e le scommesse di una sfida cruciale tra due squadre in difficoltà, ... Come scrive bottadiculo.it
Il Mantova perde ancora. Possanzini torna in bilico - Sconfitta di misura a Bari, i virgiliani sono all’ultimo posto in classifica. Secondo ilgiorno.it